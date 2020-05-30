Sütçü: Basketbolun önünü tıkamayız

Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü, “Verilen sözlerin tutulmamasından ve tüzüğün geçmemesinden dolayı motivasyonumuz düştü. Faydalı olamayacağımız bir durum olursa da görevde kalma gibi bir derdimiz olmayacak. Basketbolun önünü tıkayan olarak anılmak istemiyoruz.” açıklamasını yaptı

Basketbol Federasyonu, COVID-19 süreci nedeni ile yarıda kalan liglerin durumunu görüşmek üzere üye kulüplerle bir araya geldi. Kulüplerin görüşlerini dinleyen ve notlar alan federasyon yöneticileri, Spor Dairesi ile 1 Haziran Pazartesi günü yapacağı toplantı sonrasında nihai kararını verecek.

Kulüp temsilcilerinin konuşmasının ardından söz alan Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü, sorumluluklarından vazgeçmeden, görevlerini layığı ile tamamlama çabası içinde olduklarını, çok verimli bir yıl geçirirken bu sürecin yaşandığını belirtti.

Sütçü, eğitim organizasyonlarında hedefe ulaştıklarını, TBF ile gelişim ligi organizasyonları konusunda güzel işbirlikleri sayesinde 6 gelişim lig karmasının Türkiye’de boy gösterdiğini, düzenledikleri üst liglerde rekabetin yaşandığı, heyecanın arttığı bir ortama ulaşıldığını belirtti.

“Fayda için bütçe ile birlikte hukuki altyapı ve kulüplerin desteği de önemlidir”

COVID-19 sürecinde gerek Spor Dairesi ile gerekse de kulüplerle iletişim halinde ve yakın takipte olduklarını aktaran Sütçü, bununla beraber faydalı olamayacağımız bir durum olursa görevde kalma gibi bir dertleri olmayacağını ve basketbolun önünü tıkayan olarak anılmak istemediklerini belirtti.

Fayda için bütçe ile birlikte hukuki altyapı ve kulüplerin desteğinin de önemli olduğunu ifade eden Başkan Sütçü, hazırlanan tüzüğün yıllardır Bakanlar Kurulu’nda onaylanmadığını, bütçe olarak verilmesi gereken devlet desteğinin ilk parçası yanında hakem ücretleri protokolü ve yurt dışı masrafları sözlerinin de halen tutulmadığını belirtti.

Çok emekler harcadıkları böylesi bir durumda motivasyonlarının düştüğünü belirten Sütçü, Eylül ayındaki genel kurulda devam edip etmemeye ileride karar vereceklerini, aday olmak isteyenlerin de önünü açmanın kendilerine düşen bir vazife olduğunu sözlerine ekledi.

(Foto: Necati KÜLAHLILAR)