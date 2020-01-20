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Şut saati, maçı yarım bıraktı

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Şut saati, maçı yarım bıraktı

Basketbol Erkekler Süper Ligi’ne dün akşam Lefkoşa’da RA-25 Spor Salonu’nda, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Lefke Avrupa Üniversitesi maçı tamamlanamadı.

Mücadelenin 4’üncü periyodunun başında şut saatinin (24 saniye) arızalanması sonucu duran mücadele, arıza giderilemediği için tamamlanamadı. Maçın bitimine 8 dakika 50 saniye kala duran mücadelede YDÜ’nün, LAÜ karşısında 67-65 üstünlüğü bulunuyordu. Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada arızanın bugün giderilmesi durumunda maç kaldığı yerden devam edecek. Kalan sürenin başlama saati ise 18:00 olacak.

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