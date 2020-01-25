Süper Engelsiz yürekler

KKTC Engelliler Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’ndeki 13. maçında ikinci Antalya Büyükşehir Belediyesini 77-54 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürürken Süper Lig yolunda en önemli engeli de aştı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta KKTC Engelliler baştan sona üstün oynadıkları maçta devreyi 42-25 maçı da 23 sayı farkla 77-54 kazarak yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Karşılaşmayı Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Halkın Partisi Milletvekilleri Gülşah Şanver Manavoğlu, Jale Refik Rogers ve Hasan Büyükoğlu da izledi