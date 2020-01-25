banner255
banner69
15 0
Genesis, SUV ailesini genişletecek
Genesis, SUV ailesini genişletecek
8 0
 
Trodos'a ulaşım zor
Trodos'a ulaşım zor
9 0
Doğan'ın gecesi
Doğan'ın gecesi
204 0
FODER Mesarya'dan güzel karelerle döndü
FODER Mesarya'dan güzel karelerle döndü
14 0
20 0
10 olumsuz beden dili hareketi
10 olumsuz beden dili hareketi
44 0
banner374

Süper Engelsiz yürekler

banner27

Süper Engelsiz yürekler

KKTC Engelliler Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’ndeki 13. maçında ikinci Antalya Büyükşehir Belediyesini 77-54 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürürken Süper Lig yolunda en önemli engeli de aştı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta KKTC Engelliler baştan sona üstün oynadıkları maçta devreyi 42-25 maçı da 23 sayı farkla 77-54 kazarak yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Karşılaşmayı Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Halkın Partisi Milletvekilleri Gülşah Şanver Manavoğlu, Jale Refik Rogers ve Hasan Büyükoğlu da izledi

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.