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Soyerspor’un hedefi Play-off

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Kadrosuna önemli takviyeler yapan Lefkoşa ekibi Soyerspor, sezon hedefini play-off’a kalmak olarak belirledi

Soyerspor’un hedefi Play-off
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Basketbol Büyük Erkekler Ligi takımlarından Soyerspor, yeni sezonda daha iddialı bir kimlikle salonda yerini alacak. Geçtiğimiz sezon Büyük Erkekler Liginde yer alan ancak yeni kurulan bir takım olması nedeni ile çok parlak bir sezon geçiremeyen Lefkoşa ekibi, bu sezon maddi sıkıntılara rağmen kadrosuna önemli takviyeler yaptı.

Göçmenköy’de sezonu tamamlayan öğrenci statüsündeki Dion Mtandwa, ülkemiz basketbolunun deneyimli isimleri Mert Aksu ve Mustafa Rıfkı yanında genç isim Çetin Pırlanta’yı transfer eden Soyerspor, sezon hedefini ise play-off’a kalmak olarak belirledi.

Şahinsoy: Oyuncular fedakarlık yaparak bizi tercih etti

Çalışmalarını haftada 3 salon, 1 kez de kondisyon idmanı ile sürdüren ve 1 aylık süreci tamamlayan Soyerspor’da koç Ahmet Şahinsoy takımın çalışma azminden memnun durumda. Sponsor gelirleri olmamasına rağmen birçok oyuncunun fedakarlık yaparak ve basketbol sevgisini ortaya koyarak Soyerspor’u tercih ettiğini belirten Şahinsoy, bunun çok değerli olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz sezon kadrolarında bulunan öğrenci statüsündeki Abasi Glorie ve Takudzwa Manyimbua ile yeni sezonda da devam edeceklerini ifade eden Şahinsoy, yabancı oyuncu kontenjanı için ise Türkiye’de Fenerbahçe altyapısında yetişen 2.02 boyundaki Fırat Ceylan’ı kadrolarına kattıklarını açıkladı.

Basketbola ara veren isimler ve genç takımdan yükselttikleri isimlerle iyi bir takım oluşturduklarını belirten Şahinsoy, “Yerli kadrosunu güçlendirerek daha deneyimli, oyunu bilen, yönlendirebilen, birbiri ile uyumlu oyuncular seçtik. Geçtiğimiz sezon yabancılarımız fazlaydı diye sokak basketboluna yakın bir oyunumuz vardı, bu sezon çok daha farklı olacak. Hedefimiz play-off oynamaktır.” dedi.

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