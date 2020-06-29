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Soyerspor’a sponsor müjdesi

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Soyerspor sponsoru, İconesDesign’a teşekkür ziyaretinde bulunurken, şirket direktörleri Hasan Ertüz ve Bekir Kultaş, Soyerspor’a sponsorluklarının devam edeceğinin müjdesini verdiler

Soyerspor’a sponsor müjdesi

Basketbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden Soyersporsponsoru, İconesDesign’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Soyerspor Kulübü Tahir Soyer, büyük erkek takımının antrenörü Ahmet Şahinsoy ve oyuncular adına büyük erkek takım kaptanı Hasan Gündüz 2019-2020 sezonunda büyük erkek takımına sponsor olarak koydukları katkıdan dolayı teşekkür etmek amacıyla ziyarette bulundular. Başkan Tahir Soyer lig iptal kararı alınmadan ligde 4.sırayı garantilediklerini fakat Corona virüs salgınından dolayı playoff oynama şanslarının gerçekleşemediğini belirtti. İcones Design Direktörleri Hasan Ertüz ve Bekir Kultaş bu sezon için takımın hedeflerinde başarılı olduğunu düşündüklerini antrenör ile oyunculara emeklerinden dolayı teşekkür ettiklerini belirtti.

Önümüzdeki sezonda da sponsorluklarının devamı yönünde sözünü veren Hasan Ertüzimkanları el verirse bu sezondan daha da iyi sponsorluk katkısı sağlayarak  takımı daha da başarılı görmek istediklerini belirtti...

Başkan Tahir Soyer basında çıkan haber fotoğraflarıyla düzenlenmiş anı çerçevesini sponsorlaratakdim ederken, takım kaptanlarından Hasan Gündüz de takım formasını İcones Design 'a takdim etti.

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