Soyerspor lokal istiyor

Soyerspor Basketbol Kulübünün binasının olmaması büyük sıkıntı yaratırken, kulüp başkanı Tahir Soyer, devletin kendileri gibi kulüplere daha fazla destek vermesinin gerekliliğine vurgu yaptı

Niyazi ERGÜLEN

Yüz seksen sporcusu olan Soyerspor Basketbol Kulübünün binasının olmaması büyük sıkıntı yaratıyor.

On bir yıl önce kurulan Soyerspor Basketbol Kulübünün yönetimi, pastane ve cafelerde toplantılar yapıyor. Lefkoşa ve Güzelyurt bölgesinden birçok sporcuya, spor yapma olanağı sağlayan kulüp Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler Liglerinde de mücadele ediyor.

İki kez şampiyonluk sevinci de yaşayan Soyerspor Basketbol Kulübü Büyük Kadınlar Takımı, bu sezon Federasyon ile Cumhurbaşkanlığı kupalarında final oynadı. Kulübün genç erkek ve küçük erkekler takımları da finale kadar çıktılar.

Halkın Sesi'ne açıklama yapan kulüp başkanı Tahir Soyer, tüm spor kulüplerinin en önemli görevlerinden olan çocuklarımızı spora yöneltip, kötü alışkanlıklardan kurtarma hedefinde olduklarını söyledi. Devletin spor kulüplerine destek vermesini isteyen Soyer, çocuklara, gençlere rol ve model olan hocalarıyla, genelde sporu özelde ise basketbolu sevdirdiklerini belirtti.

Bu işi sevdirip yapmaya devam edeceğini açıklayan Soyer, devletin de kendileri gibi kulüplere daha fazla destek vermesinin gerekliliğine vurgu yaptı.