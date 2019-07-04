 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
30 0
Copa America’da Brezilya finalde
Copa America’da Brezilya finalde
16 0
 
“Eğitimin Geleceği” konferansında bir Kıbrıslı Türk
“Eğitimin Geleceği” konferansında bir Kıbrıslı Türk
42 0
24 0
Değirmenlik'te kazanan dostluk ve farkındalık oldu
Değirmenlik'te kazanan dostluk ve farkındalık oldu
37 0
Serdarlı'da büyük kaza
Serdarlı'da büyük kaza
541 0
Gülseren bölgesi sakinleri isyanda
Gülseren bölgesi sakinleri isyanda
32 1
banner82

Soyerspor lokal istiyor

banner27

Soyerspor Basketbol Kulübünün binasının olmaması büyük sıkıntı yaratırken, kulüp başkanı Tahir Soyer, devletin kendileri gibi kulüplere daha fazla destek vermesinin gerekliliğine vurgu yaptı

banner315
Soyerspor lokal istiyor
banner267

Niyazi ERGÜLEN

Yüz seksen sporcusu olan Soyerspor Basketbol Kulübünün binasının olmaması büyük sıkıntı yaratıyor.

On bir yıl önce kurulan Soyerspor Basketbol Kulübünün yönetimi, pastane ve cafelerde toplantılar yapıyor. Lefkoşa ve Güzelyurt bölgesinden birçok sporcuya, spor yapma olanağı sağlayan kulüp Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler Liglerinde de mücadele ediyor.

İki kez şampiyonluk sevinci de yaşayan Soyerspor Basketbol Kulübü Büyük Kadınlar Takımı, bu sezon Federasyon ile Cumhurbaşkanlığı kupalarında final oynadı. Kulübün genç erkek ve küçük erkekler takımları da finale kadar çıktılar.

Halkın Sesi'ne açıklama yapan kulüp başkanı Tahir Soyer, tüm spor kulüplerinin en önemli görevlerinden olan çocuklarımızı spora yöneltip, kötü alışkanlıklardan kurtarma hedefinde olduklarını söyledi. Devletin spor kulüplerine destek vermesini isteyen Soyer, çocuklara, gençlere rol ve model olan hocalarıyla, genelde sporu özelde ise basketbolu sevdirdiklerini belirtti.

Bu işi sevdirip yapmaya devam edeceğini açıklayan Soyer, devletin de kendileri gibi kulüplere daha fazla destek vermesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.