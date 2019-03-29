Soyerspor ikinci kez güldu

KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta 3. maçında Soyerspor, MTV UP Göçmenköy'ü 58 - 56 mağlup etti. Büyük çekişme içerisinde geçen maçı 2 sayı farkla kazanan ve ligde ikinci galibiyetini alan Soyerspor'da Abasi Glorie, 17 sayı ve 12 ribaund ile double double yaparak maçın adamı oldu.