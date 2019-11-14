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Soyerspor galibiyetle başladı

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Soyerspor galibiyetle başladı

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası’nda heyecan dün akşam oynanan tek maçla başladı.

YDÜ RA-25 Spor Salonu’nda yer alan turnuvanın açılış maçında Soyerspor ile Çetinkaya karşı karşıya geldiler. Mücadelenin galibi 11 sayı farkla 58-47’lik skor ile Soyerspor oldu.

Soyerspor’da 20 sayı 15 ribaunt ile oynayan Fırat Ceylan galibiyette önemli pay sahibi olurken, Çetinkaya’da Çağakan Kılıç’ın 15 sayısı mağlubiyeti engellemeye yeterli olmadı.

Cumhuriyet Kupası’nda program şöyle:

15 Kasım Cuma

Saat 18.00 LAÜ-YDÜ

Saat 20.00 GAÜ-DAÜ

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