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Soyerspor'dan galibiyete merhaba

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Soyerspor'dan galibiyete merhaba
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KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta 2. maçında Soyerspor, DAÜ'yü 10 sayı farkla 61-51 mağlup etti. Ligdeki ilk galibiyetini alan Soyerspor'da Abasi 17, Micheal 14 sayıyla oynadı. DAÜ'de ise maçın en skoreri olan Uğur'un 25 sayısı yeterli olmazken, Mağusa temsilcisi 4. maçını da kaybetti.

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