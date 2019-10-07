Son şampiyon profesyonelce çalışıyor

YDÜ, yeni sezon hazırlıklarında 1 ayı geride bırakırken, koç Halit Kıryağdı, idman sistemlerinin profesyonelce olduğunu söyleyip tüm kupalara talip olduklarını belirtti

Basketbol Büyük Erkekler Liginin son şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi, yeni sezon hazırlıklarında 1 ayı geride bıraktı. 2 Eylül’de başlayan çalışmalar kapsamında kondisyon, Takımında yoğun tempoya rağmen keyifler yerinde. Bu yıl kadroda olacak ABD’li oyuncular Darryl Palmer ve Lashard Anderson, 12 Eylül’den beridir takımla çalışmalarda yer alıyor.

YDÜ Koçu Halit Kıryağdı, bu sezon da tüm kupalara talip olduklarını ifade ederek, çalışmaların seyrinden memnun olduğunu açıkladı. Bu yıl idman sistemlerinin profesyonelliğe daha yakın olduğunun altını çizen Kıryağdı, kadroları hakkında da bilgiler verdi. Kıryağdı, yeni transferler Erdal Özirfanoğlu ve Kemal Sanıvar’ın takıma uyum sağladığını, genç takımdan Coşkun, Batu ve 16 yaşındaki Batu’nun da çalışmalarından memnun olduğunu aktardı. Öğrenci statüsünde bulunan ve bu yıl okul takımında yer alacak Alperen’in, Fenerbahçe altyapısında yetiştiğini aktaran başarılı koç, oyuncunun bu yıl kendileri ile çalışacağını, statü gereği gelecek sezon kadrolarında olabileceğini aktardı.

Yeni sezonda daha hızlı bir basketbol izlettireceklerini, idmanların da bu yönde süratli tempoda gerçekleştirdiklerini ifade eden Kıryağdı, “Geçtiğimiz sezon yabancılarımızın 2 uzun oluşu nedeni ile daha yavaş, mantıklı ve kontrollü oynuyorduk. Bu yıl Lashard Anderson’un da gelişi ve geniş kadromuzun da oluşu ile bize daha hızlı oynama imkanı veriyor. Buna göre çalışmalarımızı şekillendirdik.” dedi.