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Son şampiyon farklı başladı

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Büyük Erkekler Süper Ligi’nin son şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi, Darryl Palmer'ın yıldızlaştığı maçta Girne Amerikan Üniveristesi'ni 38 sayı farkla mağlup etti

Son şampiyon farklı başladı

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Süper Ligi’nde sezon dün akşam başladı. Ligin açılış maçında son şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Girne Amerikan Üniveristesi (GAÜ) karşı karşıya geldiler.

YDÜ RA-25 Spor Salonu’nda oynanan mücadelede üstün bir oyun oynayan YDÜ, ilk devresini 41-24 önde tamamladığı maçı 88-50’lik skor ile kazandı. YDÜ’de koç Halit Kıryağdı maçın ilk periyodunda itirazları nedeni ile hakemler tarafından diskalifiye edildi. Farklı galibiyet ile lige giriş yapan YDÜ’de Darryl Palmer 27 sayı 15 ribaund ile öne çıkan isim oldu. Ev sahibi ekipte Lashard Anderson ürettiği 23 sayı ile galibiyete katkıda bulundu. GAÜ’de ise Batuhan Tüzmen 19 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu.

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