Sokakta görkemli final

Cyprus Basketball Academy’nin organize ettiği, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Spor Dairesi ve Basketbol Federasyonu işbirliğinde organize edilen “Nicosia Open 3x3 Basketball” turnuvasında şampiyonlar kupalarını aldılar. Büyük il gören “Nicosia Open 3x3 Basketball” turnuvasına Güney Kıbrıs'tan da sporcular katıldılar

Cyprus Basketball Academy tarafından oluşturulan organizasyon komitesinin organize ettiği, “Change Your Life” sloganı ile KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde organize edilen sokak basketbolu turnuvası, “Nicosia Open 3x3 Basketball”, 3 gün boyunca sporcuların ve halkın yoğun ilgisiyle Atatürk Kapalı Spor Salonu Park Yeri’nde yapıldı.

Toplamda 77 takımın 14 kategoride mücadelelerine sahne olan turnuvada 163 maç yapılırken, 308 sporcu ter döktü. Hüseyin Kıral’ın sunumuyla yapılan organizasyonda 3 gün boyunca seyircilerin de katılabileceği 3 sayı atış yarışmaları yapıldı. Toplamda 150 kişinin yarıştığı 3 sayı yarışmasında ilk gün Under Armour hediye çeki ödülünü Erdem Arslangazi aldı. İkinci gün Cyprus XP Travel’den Ercan-Türkiye gidiş dönüş uçak bileti ödülünü Didem Erginay kazanırken, son gün yapılan ve büyük ödülün Under Armour Cury ayakkabı olduğu yarışmayı Sude Kadıoğlu kazandı. Sadece sporcu annelerinin katıldığı serbest atış yarışmasını ise Meltem Erdoğan kazandı ve Eziç’ten iki kişilik yemek ödülünün sahibi oldu.

Turnuvanın final günü 20.30’dan itibaren BRT HD ekranlarından Tonguç Kotak'ın sunumu ve yorumlarıyla yayınlandı. Özellikle final maçlarının çok çekişmeli geçtiği yarışmada Mixed Kids şampiyonu CBA Panters, Arı Kızlar şampiyonu CBA 1, Arı Erkekler şampiyonu Hunters, U12 Kızlar şampiyonu CBA Pink, U12 Erkekler şampiyonu Golden Boys, U14 Kızlar şampiyonu Son 3’lü ve U14 Erkekler şampiyonu Brothers oldu. U16 Kızlar şampiyonu Sonsuz 3’lü olurken U16 erkekler şampiyonu Gaimakli Power, U18 Erkekler şampiyonu Come Back, Kadınlar şampiyonu Mustafa Dayı, Büyük Erkekler şampiyonu Nostalji ve Masterler şampiyonu Paslılar oldu.

Final gecesine Başbakan Ersin Tatar ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da katıldı. Miniklerin ödüllerini veren Tatar, organizasyona katkılarından dolayı sporculardan çiçek ve plaket aldı.

Gıda Ltd. Nestle, Under Armour, Blackspade ve Nazlı Kardeşler Construction’ın sponsorluğunu üstlendiği organizasyonda Jerk, Önder Alışveriş Merkezi, Ektam Kıbrıs, Kolan British Hospital, Cyprus XP Travel, Eziç, Cranberries Dance Studio, Cemsa Sporting Center, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Oero Trading Ltd. de destek verdi.

Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü, Eğitim Sorumlusu Osman Emiroğlu ve sponsorlardan Nazlı Kardeşler Construction direktörü Osman Nazlı ile Cranberries Dance Studio direktörü Eda Türmen Kutruza’nın da ödül takdim ettiği organizasyon; hakemler, basın ve sponsorlara teşekkür plaketlerinin verilmesiyle noktalandı.