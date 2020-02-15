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Skorbord maç erteletti

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Skorbord maç erteletti

KKTCBF Basketbol Erkekler Süper Lig'de dün oynanması gereken Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)–Koopspor maçı ertelendi.
Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu skorbordununarızalı olması nedeniyle maç ertelenirken, Basketbol Federasyonu maçın ne gün oynanacağını ilerleyen günlerde açıklayacak.Maç öncesinde playoff’u garantileyen Girne Amerikan Üniversitesi ile Koopspor’un,playoff’ta da birbirleri ile eşleşmesi bekleniyor.

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