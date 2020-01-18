Shane Larkin tarihe geçti

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes’in yıldızı Shane Larkin, üst üste 3’üncü kez haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilerek lig tarihine geçti

Shane Larkin, Anadolu Efes’in sahasında ASVEL’İ 101-74 mağlup ettiği maçta 28 dakika süre aldı ve bu mücadelede 29 sayı, 7 asist ve 6 ribaundluk performansı ile 45 verimlilik puanı yakalarak üst üste 3. kez haftanın MVP'si seçilmeyi başardı.

TARİHTE ÜST ÜSTE 3 HAFTA 'MVP' SEÇİLEN İLK OYUNCU

Shane Larkin, Anadolu Efes'in Euroleague’de 18 ve 19. haftalarda sırasıyla Barcelona ve Olimpia Milano karşısında oynadığı müsabakalarda gösterdiği performans nedeniyle haftanın MVP’si ödülüne layık görülmüştü. Birleşik Amerikalı basketbolcu böylece THY Avrupa Ligi tarihinde bu ödülü üst üste üç hafta kazanan ilk oyuncu olmayı başardı.

Larkin’in Barcelona ve Olimpia Milano maçlarındaki istatistikleri şu şekilde:

Barcelona: 26 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 2 top çalma, 35 verimlilik puanı.

Olimpia Milano: 23 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 2 top çalma, 30 verimlilik puanı.