Seri eşitlendi

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper ligi play-off yarı final ikinci maçında karşılaştığı Çukurova Basketbol’a 55-59’luk skorla mağlup oldu. Bu maçla seride durum 1-1 eşitlendi. Yakın Doğu Üniversitesi ilk maçı 78-76’lık skorla kazanarak seride 1-0 öne geçmişti. Üç galibiyete ulaşan takımın finale çıkacağı eşleşmede serinin üçüncü maçı, 8 Mayıs Salı günü Mersin’de Edip Burhan Spor Salonu’nda oynanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maça, Bahar Çağlar, Courtney Vandersloot, Quanitra Hollignsvorth, Kayla McBride, Elin Eldebrink beşiyle çıkan Yakın Doğu Üniversitesi’nde Courtney Vandersloot 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Maçta periyotlar, 17-14, 33-29, 41-47 ve 55-59 tamamlandı.

Karşılaşmaya Erlana Larkins’in 3 sayısı ve Alina İagupova’nın turnikesi ile 0-5 önde başlayan Çukurova Basketbol, Diamond DeShields’den gelen sayılar ile Çukurova Basket ilk 5 dakikayı 4-12 önde geçti.Courtney Vandersloot’un sayıları ile Yakındoğu Üniversitesi ilk periyodun bitimine 2 dakika kala skoru eşitledi (12-12). Kayla McBride ve Dantel Lavender’in sayıları ile ilk periyodun galibi Yakın Doğu Üniversitesi oldu (17-14).

İkinci periyodun başında Sinem Ataş’ın sayıları ile önce beraberliği (19-19) yakalayan Çukurova Basket 19-21 öne geçti.İagupova ve Larkins’in sayıları ile 5. dakikayı 5 sayı farkla (21-26) önde geçen konuk takım Vandersloot’a savunmada kolay geçilince devreye 2 dakika kala skora denge yeniden geldi (27-27). Periyotta Çukurova Basketbol’da Erlana Larkins’in sakatlanarak maça devam edemedi. İkinci periyot sonunda soyunma odasına 33-29 önde giren Yakın Doğu Üniversitesi oldu.

Üçüncü periyotta, Alina İagupova’nın sayıları ile Çukurova Basketbol 2. dakikada eşitliği yakaladı (33-33).Yakındoğu Üniversitesi Vandersloot ve Hollingsworth ile 39-35 üstünlük sağlasa da Mersin temsilcisi maçı bırakmaya niyetli değildi periodun bitimine 1.25 dakika kala Melis Talay’ın 3 sayısı ile oyunda üstünlüğü ele geçirdi(41-43).

Final periyoduna Çukurova Basketbol DeShields ve Melis Talay’ın sayıları ile 6 sayı farkla (41-47) önde başladı.Alina İagupova’nın 3 sayısı ile skor 41-50 oldu. Aynı oyuncunun top kayıplarını değerlendiren Yakındoğu Üniversitesi skoru 45-50 ve savunmada daha aktif olduğu dakikalarda kaptıkları toplarla bitime 5 dakika kala aradaki fark eritti (51-52).Son 2 dakikaya girildiğinde Alina İagupova’nın hızlı hücum sonrası yaptığı asisti 3 sayı ile taçlandıran Gökşen Fitik skoru 53-59 yaptı.Karşılaşmadan da 55-59 galip ayrılan Çukurova Basketbol seriyi uzatmayı ve saha avantajını eline geçirmeyi başaran taraf oldu.

Öne Çıkanlar…

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Courtney Vandersloot 19 sayı, 6 ribaunt, 4 asist,Quanitra Hollinsvorth 13 sayı, 9 ribaunt, Kayla McBride 9 sayı, 5 ribaunt, Dantel Lavender 6 sayı, 7 ribaunt, Elin Eldebrink 5 sayı ile maçı tamamladı.

Çukurova Basketbol’da; Alina Iagupova 17 sayı, 3 ribaunt, 4 asist, Erlana Larkins 12 sayı, 15 ribaunt, 5 asist ve Diamond De Shilds de 11 sayı, 9 ribauntla oynadı.