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Sayılar, Cumhuriyet Kupası için atılacak

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Basketbol Federasyonu, gelenekselleştirdiği Cumhuriyet Kupası organizasyonunu bu yıl 7 Süper Lig takımının katılımı ile14-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriyor

Sayılar, Cumhuriyet Kupası için atılacak
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KKTC Basketbol Federasyonu, 15 Kasım KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında gelenekselleştirdiği Cumhuriyet Kupası organizasyonunu bu yıl 14-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriyor.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nun etkinlikler nedeniyle kapalı olması nedeni ile YDÜ RA-25 Spor Salonu’nda oynanacak maçlar, 7 Süper Lig takımının katılımı ile gerçekleştirilecek.Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet Kupasını finalde Koopspor’u 72-66 yenen YDÜ kazanmıştı.

Başkan Sütçü:Heyecanlı ve centilmence bir turnuva olsun

Çetinkaya, DAÜ, GAÜ, Koopspor, LAÜ, Soyerspor ve YDÜ’nün yer alacağı turnuvanın çekişmeli, centilmence ve kaliteli basketbola hitap etmesini dileyen Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü, KTSYD Kupası ile güzel bir başlangıç yapılan sezon öncesi turnuvalarının aynı güzellikte devam etmesi temennisinde bulundu.

Kura çekimi gerçekleştirildi

Cumhuriyet Kupası’nın kura çekimi dün Basketbol Federasyonu lokalinde gerçekleştirildi. Federasyon yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcilerinin de katılımı ile yapılan kura çekimi sonucunda maç programı da belirlendi. Kupada yarı finaller 18 Kasım Pazartesi, final ise 21 Kasım Perşembe akşamı oynanacaktır.

CUMHURİYET KUPASI PROGRAM:

14 Kasım Perşembe

Saat 20.00 Çetinkaya-Soyerspor

15 Kasım Cuma

Saat 18.00 LAÜ-YDÜ

Saat 20.00 GAÜ-DAÜ

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