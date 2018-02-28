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Şampiyonlar AFC ve YDK

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Ortaokullar arası yıldızlar basketbol birinciliğinde kızlarda The American Future College, erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji şampiyon oldu

Şampiyonlar AFC ve YDK
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ortaokullar arası yıldızlar basketbol finalleri dün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynandı.

Karşılaşmalar sonunda kızlarda The American Future College erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji şampiyon oldu. Kızlarda ikinciliği Levent Koleji elde ederken üçüncülüğü ise 19 Mayıs TMK elde etti. Erkeklerde ise ikinciliği TED Koleji üçüncülüğü ise The American Future College kazandı. Final maçları sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

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