Şampiyon YDÜ

Commercial Insurance Kadınlar Basketbol Lig' in final serisinde YDÜ, Koopspor'u 2. maçta da mağlup ederek şampiyon oldu. Maçı 67-57 kazanan YDÜ, seride durumu 3-0 yaparak şampiyonluğunu ilan etti.
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