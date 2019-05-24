Şampiyon YDÜ

KKTCBF Basketbol Süper Ligi 2018-2019 şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi oldu. LAÜ Spor Salonu'nda oynanan playoff final serisinin 4. maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi'ni 30 sayı farkla, 101-81 mağlup ederek durumu 4-0'a getirdi.

YDÜ bu sonuçla 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. YDÜ kaptanı Halil Kutruza maça damga vuran isim oldu.

Kaptan maçı 30 sayıyla tamamlarken, 7 de hücum ribaund aldı. LAÜ'de 23 sayıyla oynayan Doğukan'ın çabası yeterli olmazken, maviler sezonu ikinci olarak tamamladılar.