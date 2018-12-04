banner107
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
125 0
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
110 0
Denner şampiyonluğa tırmandı
Denner şampiyonluğa tırmandı
16 0
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
224 0
Hamitköy dört dörtlük
Hamitköy dört dörtlük
270 0
Baştaş-Koyuncu ikilisi zirvede
Baştaş-Koyuncu ikilisi zirvede
59 0
Mitsubishi Eclipse Cross'a RJC 2019 Yılın Otomobili ödülü
Mitsubishi Eclipse Cross'a RJC 2019 Yılın Otomobili ödülü
44 0
“Protokole hazırız, Türkiye’yi bekliyoruz”
“Protokole hazırız, Türkiye’yi bekliyoruz”
37 0
banner82

Şampiyon UKÜ

banner27

2018-2019 Üniversiteler arası Basketbol Kadınlar Müsabakaları’nda Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi’ni, 58-41 mağlup ederek şampiyon oldu

banner210
Şampiyon UKÜ
banner215

2018-2019 Üniversiteler arası Basketbol Müsabakaları 4 Aralık 2018 Salı günü Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynanan 3 karşılaşma ile devam etti.

Günün ilk karşılaşması erkeklerde Girne Amerikan Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynandı. Maç boyunca çekişmeli olan karşılaşmadan 76-70'lik skor ile galip ayrılan taraf Girne Amerikan Üniversitesi oldu ve grup 1.'si olarak adını finale yazdırdı. GAÜ'nün finaldeki rakibi 11 Aralık 2018 Salı günü oynanan A grubu maçları sonucu belli olacak. 

Tek devreli lig olarak oynanan Üniversiteler arası Basketbol Kadınlar müsabakalarında ise 4 Aralık 2018 Salı günü son maçlar oynandı. Günün ikinci maçı ve ilk kadınlar maçı olan YDÜ-DAÜ karşılaşmasından YDÜ 53-41 ayrılarak 2018-2019 Üniversiteler Kadınlar Basketbol müsabakalarını 3. sırada tamamladı. 

Günün son maçı UKÜ-GAÜ Kadın takımları arasında oynandı. Her iki takımın da eşit galibiyete sahip olması karşılaşmanın final maçı niteliğini kazanmasına neden oldu. Maç başından itibaren çekişmeli geçen karşılaşmadan UKÜ 58-41 galip ayrılıp şampiyon oldu.

Üniversiteler Arası Basketbol Erkek Ligi Müsabakaları 11 Aralık Salı günü saat 11:30 LAÜ-KİÜ ve 13:00’te ODTÜ-UKÜ arasında oynanacak olan A Grubu maçları ile devam edecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.