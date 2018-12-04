Şampiyon UKÜ

2018-2019 Üniversiteler arası Basketbol Kadınlar Müsabakaları’nda Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi’ni, 58-41 mağlup ederek şampiyon oldu

2018-2019 Üniversiteler arası Basketbol Müsabakaları 4 Aralık 2018 Salı günü Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynanan 3 karşılaşma ile devam etti.

Günün ilk karşılaşması erkeklerde Girne Amerikan Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynandı. Maç boyunca çekişmeli olan karşılaşmadan 76-70'lik skor ile galip ayrılan taraf Girne Amerikan Üniversitesi oldu ve grup 1.'si olarak adını finale yazdırdı. GAÜ'nün finaldeki rakibi 11 Aralık 2018 Salı günü oynanan A grubu maçları sonucu belli olacak.

Tek devreli lig olarak oynanan Üniversiteler arası Basketbol Kadınlar müsabakalarında ise 4 Aralık 2018 Salı günü son maçlar oynandı. Günün ikinci maçı ve ilk kadınlar maçı olan YDÜ-DAÜ karşılaşmasından YDÜ 53-41 ayrılarak 2018-2019 Üniversiteler Kadınlar Basketbol müsabakalarını 3. sırada tamamladı.

Günün son maçı UKÜ-GAÜ Kadın takımları arasında oynandı. Her iki takımın da eşit galibiyete sahip olması karşılaşmanın final maçı niteliğini kazanmasına neden oldu. Maç başından itibaren çekişmeli geçen karşılaşmadan UKÜ 58-41 galip ayrılıp şampiyon oldu.

Üniversiteler Arası Basketbol Erkek Ligi Müsabakaları 11 Aralık Salı günü saat 11:30 LAÜ-KİÜ ve 13:00’te ODTÜ-UKÜ arasında oynanacak olan A Grubu maçları ile devam edecek.