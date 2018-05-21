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Şampiyon Fenerbahçe

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Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni 62-53 yendi ve seride durumu 3-1 yapıp şampiyon oldu

Şampiyon Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni 62-53 yendi ve seride durumu 3-1 yapıp şampiyon oldu

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu.

Sarı lacivertliler 2-1 önde olduğu play-off final serisinin 4. maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni konuk etti.

Yakın Doğu Üniversitesi ilk çeyreği 20-15, devreyi de 31-24 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekteyse maçın hikayesi değişti. Kelsey Plum'ın etkili oyunuyla 23 sayı bulan Fenerbahçe, rakibine yalnızca 8 sayı şansı tanıdı.

Sarı lacivertliler dördüncü periyoda 8 sayı farkla, 47-39 üstünlükle girdi.

Bu bölümde farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe maçı 62-53, final serisini de 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe böylece Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki 13. zaferini, taraftarı önünde elde etti.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde skor tabelasında yaşanan sorun nedeniyle oyun üç defa durdu.

Müsabakayı ayrıca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve sarı-lacivertli kulübün yöneticileri de takip etti.

Fenerbahçe: 62 - Yakın Doğu Üniversitesi: 53 

Salon: Metro Enerji
Hakemler: Emin Moğulkoç, Orkun Yurtdaş, Süleyman Dağder Dağlı
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 9, Tuğçe Canıtez, Sottana 14, Verameyenka 11, Vaughn 10, Ayşe Cora 7, Plum 11, Pelin Bilgiç
Yakın Doğu Üniversitesi: Vardersloot 6, Mc Bride 15, Bahar Çağlar 3, Lavender 10, Holingsvorth 11, Cansu Köksal, Olcay Çakır Turgut, Gruda 8
1. Periyot: 15-20
Devre: 24-31
3. Periyot: 47-39

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