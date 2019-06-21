Şampiyon Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 7. ve son maçında Anadolu Efes evinde Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek, 2018-2019 sezonu şampiyonu oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin 7. ve son maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yendi ve seride durumu 4-3 yaparak şampiyon oldu.

Anadolu Efes, 9 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi ve 14 kez mutlu sona ulaştı.

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nd

Mücadeleye iki takım da pota altında iyi başlarken Anadolu Efes, 4. dakikada 8-4'lük üstünlük kurdu. Çeyreğin ortalarında topu iyi paylaşarak skor üreten Fenerbahçe Beko, Kalinic'in basketiyle 5. dakikada eşitliği sağladı: 8-8. Ardından rakibine Larkin'in üç sayılık isabetleriyle karşılık veren ev sahibi ekip, 6. dakikada 5 sayılık avantaj yakaladı: 14-9. Sarı-lacivertli takım, Larkin'le üst üste sayılar kaydeden Anadolu Efes'e Melli, Ali Muhammed ve Guduric ile karşılık verirken 8. dakika 19-19'luk skorla geçildi. Periyodun son bölümünde kısa oyuncularının devreye girmesiyle hücumda tempolu oyununu devam ettiren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 23-21 üstün tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Beko, Guduric'in üç sayılık isabetiyle 11. dakika biterken farkı 5 sayıya çıkardı: 21-26. Boyalı alanda istediği ritmi bulamayan konuk ekip karşısında doğrudan potaya giden Larkin ve Micic ile peş peşe sayılar bularak 10-2'lik seri yakalayan Anadolu Efes, 14. dakikada skoru 31-28 yaptı. Boş atışlardan yararlanamayan rakibi önünde skor üstünlüğünü devam ettiren lacivert-beyazlı ekip, serbest atış çizgisinden bulduğu basketlerle devrenin bitimine 27 saniye kala farkı 7 sayıya yükseltti: 44-37. Anadolu Efes, soyunma odasına da bu skorla (44-37) önde girdi.

Anadolu Efes, ikinci yarıya etkili bir başlangıç yaptı. Ev sahibi ekip, Sertaç Şanlı ve Larkin'in sayılarıyla 22. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 51-41. Fenerbahçe Beko, pota altından bulduğu basketlerin yanı sıra Sloukas ve Kalinic'in gayretiyle farkı kapatmaya çalıştı. Ancak karşılaşmada oldukça etkili bir performans ortaya koyan Larkin'in isabetli atışlarıyla farkı koruyan Anadolu Efes, savunma sertliğini yakalayamayan rakibi karşısında 28. dakikayı 64-53 önde geçti. Çeyreğin son anları karşılıklı top kayıplarına sahne olurken lacivert-beyazlılar, farkı bir ara 14 sayıya (67-53) kadar yükseltti. Anadolu Efes, oyundan düşen rakibi karşısında final periyoduna 69-58 üstün gitti.

Son çeyreğe 5-0'lık seriyle giren Anadolu Efes, hücumda maç boyunca ritmini bulmakta sorun yaşayan Fenerbahçe Beko önünde 33. dakikada farkı 16 sayıya (74-58) yükseltti. Larkin'le skor üretmeye devam eden lacivert-beyazlılar, 36. dakikada farkı 21 sayıya kadar (83-62) çıkardı. Kalinic, Sloukas ve Datome ile peş peşe basketler bulan konuk ekip, 38. dakikada farkı 14 sayıya düşürdü: 83-69. Kalan sürede kolay sayılar kaydeden Anadolu Efes, karşılaşmayı 89-74 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil

Anadolu Efes: Micic 20, Larkin 38, Simon 9, Moerman 8, Dunston 4, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 10

Fenerbahçe Beko: Sloukas 21, Ali Muhammed 5, Melih Mahmutoğlu 3, Kalinic 19, Melli 10, Ahmet Düverioğlu 2, Guduric 11, Datome 3, Sinan Güler

1. Periyot: 21-23

Devre: 44-37

3. Periyot: 69-58

Beş faulle çıkan: 32.51 Melli (Fenerbahçe Beko)

eki son şampiyonluğunu Ergin Ataman yönetiminde 2008-2009 sezonunda elde etmişti.