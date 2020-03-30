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Şahinsoy: Lig tamamlanmalı

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Soyerspor Koçu Ahmet Şahinsoy, liglerin en iyi ihtimal Nisan sonu başlayacak olsa bile hayatın normale dönüşünün uzun zaman alacağını, ligin mevcut sıralama ile tamamlanması gerektiğini söyledi

Şahinsoy: Lig tamamlanmalı

Basketbol Erkekler Ligi’nde diğer kulüplere göre daha az imkanlara sahip olan, maddi gücü sınırlı olmasına rağmen bu sezon lig renk katan bir performans sergileyen Soyerspor’da koç Ahmet Şahinsoy, Basketbol Federasyonu ve Spor Dairesi’nin çok doğru zamanda ligi durdurduğunu, Türkiye’de hatta NBA’de pozitif vakalar olduğunu söyledi.

“Herkesin önceliği sağlık”

Herkesin önceliğinin sağlık olması gerektiğini, ülkemizin sosyal, ekonomik, maddi ve manevi çok zor bir süreçten geçtiğini aktaran Şahinsoy, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Şu anda tüm sporcularımız evlerinde izole bir şekilde bireysel antrenmanlarını yaparak kendi forumlarını korumaya çalışıyorlar. Yabancı statüsünde takımımızda oynayan Fırat Ceylan ve Alperen Güner şu anda Türkiye’de ailelerinin yanındalar. Ben şahsen kısmi yasağın maalesef daha da uzayacağı görüşündeyim.

Öğrencilerin adaya geri dönecekleri zaman belli değildir. Normal hayatlarımıza dönmek için Nisan sonu bana göre en iyi ihtimaldir. Ama Normale dönüş Nisan sonu olsa bile ligin başlaması uçuşların düzelmesi bir ay daha zaman isteyeceğinden ve oyuncuların, öğrencilerin geri dönüp dönemeyeciğinin belirsiz olduğundan bu sezon ligdeki şu andaki sıralamaya göre ligin bitirilmesi gerekmektedir”

“En düşük bütçeli takım olarak hedeflediğimiz play-off’un içinde yer alıyorduk”

Soyerspor olarak en düşük bütçeli takım olarak hedefledikleri play-off’a yaklaştıklarını, 3.devresi oynanan ligde 4’üncü sırada kendilerine yer bulduklarını ifade eden Şahinsoy, bunu da kurdukları güzel yerli kadrosu ile başardıklarını belirtti.

Şahinsoy sözlerinin sonunda herkesin sabırlı olmasını, evde kalarak en kısa zamanda normale dönmek için gerekli önlemleri uygulamasını istedi.

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