Rıfkı: Tatlıdan uzak durun

Soyerspor’un diş doktoru oyuncusu Mustafa Rıfkı, tatlıdan uzak durulması ve karbonhidrat içeren yemeklerin azaltılması gerektiğini açıklarken, süreç bittikten sonra sezonun kaldığı yerden devam edebileceğini söyledi

COVID-19 salgını nedeni ile spora verilen ara nedeni ile evlerinde kalan birçok sporcu bireysel çalışmalarla formlarını korumaya çalışıyor. Basketbolda da durdurulan ligin devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, potaların diş doktoru oyuncularından Mustafa Rıfkı’dan sporculara bir takım tavsiyeler geldi.

Mustafa Rıfkı diş doktorluğu mesleğinden edindiği bir takım bilgi birikimlerini sporculara tavsiyeler olarak sıraladı. Doktor basketbolun geleceği konusundaki düşüncelerini de açıklarken, çözüm önerilerini de dile getirdi.

Rıfkı’dan tatlı ve karbonhidrat uyarısı

Soyerspor’un başarılı oyuncusu aynı zamanda genç diş hekimi Mustafa Rıfkı, sözlerinin başında bütün sağlık çalışanlarına ve meslektaşlarına minnettarlığını belirtti.

Rıfkı zor bir süreçten geçildiğini ve sosyal medyada çok fazla yalan yanlış ve gerçekten uzak bilgiler dolaştığını vurgulayarak şu an yapılabilecek tek şeyin uzmanların önerilerine uyup evde kalmak olduğunu söyledi.

Evde kalınan bu dönemde herkesin yemek yeme sıklığının artış gösterdiğine işaret eden Rıfkı, kendisinin olabildiğince tatlıdan uzak durduğunu ve karbonhidrat içeren yemekleri azalttığını, bunu sporcu arkadaşlarına da tavsiye ettiğini dile getirdi.

Rıfkı, evde yapılacak bireysel çalışmaların yeterli olmayacağını bilmekle birlikte varsa koşu bandı veya koşu bisikleti ile kardiyo çalışması yapmanın ve vücut ağırlığına dayanan temel fonksiyonel hareketleri her gün uygulamanın yararlı olacağına vurgu yaptı.

“Şimdiden şampiyonun belirlenmesi doğru olmayacaktır”

Basketbolun kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu ve şimdiden çok özlediğini ifade eden Mustafa Rıfkı, bu özlemin herkes için aynı olduğundan emin olduğunu ancak spor salonlarının kapalı ortam ve oyunun da yakın temas içerdiğinden acele edilmemesi gerektiğini belirtti.

“Normal hayata dönünceye kadar liglerin ertelenmesi uygun olacak kanaatindeyim. Süreç bittikten sonra mümkünse sezon kaldığı yerden devamı eder. Şahsi fikrim şimdiden şampiyonun ve play-off takımlarının belirlenmesi doğru olmayacaktır. FIBA’ya bağlı ülkelerin kararları netleştikten sonra bunun kararı verilebilir” şeklinde görüş belirtti.