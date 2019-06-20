Potaya YDÜ damgası

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen erkekler liglerinin tüm kategorilerinde, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) takımları şampiyon oldular

Soydan SAKALLI

Basketbol Federasyonu (KKTCBF) tarafından organize edilen erkekler liglerinin tüm kategorilerinde, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) takımları şampiyon oldular. Yakın Doğu Üniversitesi erkek takımları, 4 kategoride şampiyonluğa ulaştılar.

KKTCBF, Basketbol Erkekler Süper Liginde Play offları final serisinde Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi'ni 4-0 mağlup ederek 2018 - 2019 sezonu şampiyonu oldu. KKTCBF U 18 Erkekler 2018-2019 Urcan Vangöl Ligi final serisinde Mağusa Gelişim Akademisini 3-1 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) sezonun şampiyonu oldu.

KKTCBF 2018 - 2019 U16 Erkekler - Atilla Topaloğlu Ligi Şampiyonu, Girne Amerikan Üniversitesi'ni final serisinde mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi sezonun şampiyonu oldu.

KKTCBF 2018-2019 U14 Erkekler - Levent Soykut Liginde, Soyer Spor'u final serisinde geride bırakan Yakın Doğu Üniversitesi şampiyon oldu.