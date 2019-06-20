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Potaya YDÜ damgası

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KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen erkekler liglerinin tüm kategorilerinde, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) takımları şampiyon oldular

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Potaya YDÜ damgası
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Soydan SAKALLI

Basketbol Federasyonu (KKTCBF) tarafından organize edilen erkekler liglerinin tüm kategorilerinde, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) takımları şampiyon oldular. Yakın Doğu Üniversitesi erkek takımları, 4 kategoride şampiyonluğa ulaştılar.

KKTCBF, Basketbol Erkekler Süper Liginde Play offları final serisinde Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi'ni 4-0 mağlup ederek 2018 - 2019 sezonu şampiyonu oldu. KKTCBF U 18 Erkekler 2018-2019 Urcan Vangöl Ligi final serisinde Mağusa Gelişim Akademisini 3-1 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) sezonun şampiyonu oldu.

KKTCBF 2018 - 2019 U16 Erkekler - Atilla Topaloğlu Ligi Şampiyonu, Girne Amerikan Üniversitesi'ni final serisinde mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi sezonun şampiyonu oldu.

KKTCBF 2018-2019 U14 Erkekler - Levent Soykut Liginde, Soyer Spor'u final serisinde geride bırakan Yakın Doğu Üniversitesi şampiyon oldu.

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