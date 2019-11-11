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Basketbolda yeni sezonun ilk ciddi hazırlık turnuvası olan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası’nda tribünlerdeki doluluk yüzleri güldürdü

Potaya büyük ilgi
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Basketbolda yeni sezonun ilk ciddi hazırlık turnuvası olan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası’nda tribünlerdeki doluluk yüzleri güldürdü.

Toplam 6 maçta iyi bir seyirci rakamına ulaşan turnuvanın final maçı olan Koopspor-YDÜ mücadelesinde Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nun tribünlerinin dolu görüntüsü Basketbol Federasyonu yetkililerinin de yüzünü güldürdü.

BASKETBOL KÜLTÜRÜNÜ YANSITAN SEYİRCİ MANZARALARI

Turnuva boyunca takımlarına destek veren taraftarlar yanında, ailelerin çocukları ile birlikte maçları takip etmesi basketbol kültürünü yansıtan detaylar arasında yer aldı.

Final maçında Aspelya Engelliler Spor Kulübü’nün takım oyuncuları da yetkililerle birlikte heyecanı parke kenarından takip ederek ayrı bir güzellik oluşturdu.

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