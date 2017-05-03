Potanın kralı YDÜ 67-62

Yakın Doğu Üniversitesi, ezeli rakibi Koopspor'u mağlup ederek, Basketbol Büyük Erkekler Ligi şampiyonluğunu elde etti. Tıka basa dolu tribünler önünde büyük çekişme içerisinde oynanan maç sonunda üzülen Koopspor oyuncularını, şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi oyuncularının teselli etmesi dikkat çekti. Koopsporlular, şampiyonları da tebrik ederek fair play örneği sergilediler

Soydan SAKALLI

Basketbol Büyük Erkekler Ligi final serisinde Yakın Doğu Üniversitesi, RA25'in 500 kişilik kapasitesinin, yaklaşık 2 katı basketbolseverin coşkuyla izlediği maçta, ilk devreyi 36-34 geride tamamlamasına rağmen Koopspor'u 67-62 mağlup ederek, final serisinde 3-2 öne geçip, şampiyon oldu. Kamabala'nın cezalı, Derek'in de sakatlanması nedeniyle son 2 periyodun büyük bölümünde tek yabancı ile oynayan Yakın Doğu Üniversitesi'nde, oyunun son bölümünde diskalifiye olan Mandiç, savunması, aldığı ribaundları ve attığı 23 sayısı ile şampiyonluğun mimarı oldu. Maça ağırlığını koyan ve hırslı basketbolu ile takım arkadaşlarını coşturan tecrübeli Halil Kutruza ise maçın adamı seçildi.

Büyük bir başarıya imza atarak final serisi oynamaya hak kazanan Koopspor ise özellikle 3. ve 4. periyotlarda çok kötü oynayarak, şampiyonluğu rakibine kaptırdı. Serbest atışlarda düşük yüzdeyle oynayan, hücumda organize olamayan ve ribaundların büyük çoğunluğunu rakibine kaptıran Kırmızılar, acemice hatalar sonucunda mağlup oldu. Yabancılarının özellikle de Cliff'in performansının düşük kaldığı maçta, Doğukan'ın da az şut tercihi kullanması, Koopspor adına yenilgiyi getiren etkenlerden dolu.

Bu arada bu akşam Atatürk Spor Salonu'nda saat 20:00'de Gönyeli ile GAÜ, Büyük Bayanlar Kolan British Hospital Federasyon Kupası final maçında karşı karşıya gelecekler.

Fotoğraf: Necati Külahlılar