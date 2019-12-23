Potada YDÜ farkı

Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği Erkekler Süper Ligi'nde dün akşam tek maç oynandı. YDÜ RA-25 Spor Salonu' nda oynanan maçta YDÜ konuk ettiği Soyerspor'u 87-51 yenerek yoluna devam etti. YDÜ' de 26 sayı 16 ribaund ile oynayan James Palmer ve 23 sayıyla oynayan Lashard Anderson galibiyette on plana çıkan isimler oldu. Soyerspor'da Alperen Guren 12 sayı ile maçı tamamladı.