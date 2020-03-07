Potada Türkiye Kupası Fenerbahçe Öznur Kablo'nun

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı, finalde İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup eden Fenerbahçe Öznur Kablo kazandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İzmit ekibi, maçın ilk 5 dakikasını 10-5 önde tamamladı. Etkili oyununu sürdüren İzmit Belediyespor, ilk çeyreği 17-13 üstün bitirdi.

İkinci periyotta dengeyi sağlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, pota altından bulduğu sayılarla farkı kapatıp öne geçti. Çeyrek boyunca dengeli oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 3 sayı farkla (33-30) önde gitti.

Üçüncü çeyrekte özellikle Iagupova ve Zandalasini ile sayılar bulmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, son periyoda 56-44 galip durumda girdi.

Son çeyrekte de skor avantajını koruyan ve rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe, maçı 77-61 kazanarak Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla Türkiye Kupası'nı 13. kez müzesine götürdü.

Şampiyon olan sarı-lacivertli takımın madalyalarını, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kupasını da Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan verdi.