banner411
banner69
Havuza YDÜ damgası
Havuza YDÜ damgası
4 0
GAÜ’den aldığınız karkasın değerini kim belirledi ?
GAÜ’den aldığınız karkasın değerini kim belirledi ?
62 0
 
“500 yataklı hastane yetmez”
“500 yataklı hastane yetmez”
158 0
Çetinkaya’nın acı kaybı
Çetinkaya’nın acı kaybı
228 0
Özok’un talihlisi, aracına kavuştu
Özok’un talihlisi, aracına kavuştu
81 0
Gönyeli’nin serisi bitti
Gönyeli’nin serisi bitti
34 0
Dr. Küçük Müzesi İsmet İnönü'nün torununu ağırladı
Dr. Küçük Müzesi İsmet İnönü'nün torununu ağırladı
233 0
banner374

Potada Türkiye Kupası Fenerbahçe Öznur Kablo'nun

banner27

Potada Türkiye Kupası Fenerbahçe Öznur Kablo'nun

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı, finalde İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup eden Fenerbahçe Öznur Kablo kazandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İzmit ekibi, maçın ilk 5 dakikasını 10-5 önde tamamladı. Etkili oyununu sürdüren İzmit Belediyespor, ilk çeyreği 17-13 üstün bitirdi.

İkinci periyotta dengeyi sağlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, pota altından bulduğu sayılarla farkı kapatıp öne geçti. Çeyrek boyunca dengeli oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 3 sayı farkla (33-30) önde gitti.

Üçüncü çeyrekte özellikle Iagupova ve Zandalasini ile sayılar bulmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, son periyoda 56-44 galip durumda girdi.

Son çeyrekte de skor avantajını koruyan ve rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe, maçı 77-61 kazanarak Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. 

Sarı-lacivertliler bu sonuçla Türkiye Kupası'nı 13. kez müzesine götürdü.

Şampiyon olan sarı-lacivertli takımın madalyalarını, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kupasını da Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan verdi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.