Potada şampiyonlar, LK ve YDK

Liselerarası Basketbol Birinciliği dün Necati Taşkın İlkokulu’nda oynanan üçüncülük ve final maçları ile tamamladı. Genç Kızlar’da Lapta Yavuzlar Lisesi ile Yakın Doğu Koleji (YDK) arasında oynanan üçüncülük maçını 66-45 kazanan Lapta Yavuzlar Lisesi, üçüncü oldu. Final maçında ise Levenet Kolej (LK) AFC’yi, 74-49 mağlup ederek Genç Kızlar şampiyonu oldu.

Genç Erkekler’de ise Doğa Koleji, TED Koleji’ni 75-56 mağlup ederek üçüncü oldu. Final maçında ise YDK – GAK maçını 66-45 kazanarak, Genç Erkekler şampiyonu oldu.