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Potada şampiyonlar, LK ve YDK

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Potada şampiyonlar, LK ve YDK
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Liselerarası Basketbol Birinciliği dün Necati Taşkın İlkokulu’nda oynanan üçüncülük ve final maçları ile tamamladı. Genç Kızlar’da Lapta Yavuzlar Lisesi ile Yakın Doğu Koleji (YDK) arasında oynanan üçüncülük maçını 66-45 kazanan Lapta Yavuzlar Lisesi, üçüncü oldu. Final maçında ise Levenet Kolej (LK) AFC’yi, 74-49 mağlup ederek Genç Kızlar şampiyonu oldu.

Genç Erkekler’de ise Doğa Koleji, TED Koleji’ni 75-56 mağlup ederek üçüncü oldu. Final maçında ise YDK – GAK maçını 66-45 kazanarak, Genç Erkekler şampiyonu oldu.

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