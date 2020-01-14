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Potada rakamlarla Süper Lig

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Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde heyecan devam ederken, YDÜ tek kayıpsız takım olurken, Koopspor maç fazlası ile lider bulunuyor. YDÜ'nden Anderson, hem ‘verimlilik’ hem de ‘sayı’ ortalamalarının lideri oldu

Potada rakamlarla Süper Lig

Basketbol Federasyonu’nun organize ettiği Erkekler Süper Ligi’nde heyecan devam ediyor. 6 haftalık süreç sonunda takımlar lig sıralamasında başarılarına göre konumlanırken, ikinci devre maçları da oynanmaya başladı.

DAÜ’nün Türkiye’de üniversiteler maçları olması nedeni ile fikstürde yapılan değişimler ve ertelenmek durumunda kalan bazı maçlar nedeni ile eşit maç dağılımı olmayan ligin rakamları Ercan Başaran’ın hazırladığı ve kamuoyuna ulaştırdığı www.northcyprusbasketball.com isimli sitede detayları ile yer alıyor.

Ligde şu ana kadar yenilgisiz tek takım YDÜ kalırken, Koopspor maç fazlası ile lider konumda bulunuyor. Tüm takımların galibiyet yaşadığı ligde Soyerspor ve DAÜ 6’şar maçı geride bırakırken, Koopspor ve LAÜ 5’er, YDÜ ve GAÜ ise 4’er maç yaptılar.

Oyuncu performanslarına bakıldığında YDÜ’den Anderson ve Palmer, Koopspor’dan Mandic ve Miskolic ile LAÜ’den Ömer Güner’in başarılı oyunlarının rakamlara da yansıdığı görülüyor. Sayı ortalamalarında YDÜ’den Anderson, ribaunt ortalamalarında Soyerspor’dan Fırat Ceylan, asist ortalamalarında ise Koopspor’dan Mandic’in ilk sırada yer aldığı görülürken, verimlilikte YDÜ’den Anderson’un ilk sırada yer alıyor.

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