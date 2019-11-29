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Potada lig heyecanı başlıyor

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7 kulübün katılımıyla oynanacak olan BasketbolBüyük Erkekler Süper Lig’de heyecan 9 Aralık’ta, Yakın Doğu Üniversitesi ile Çetinkaya maçıyla başlayacak

Potada lig heyecanı başlıyor

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen ve bu yıl 2 devreli olarak oynatılacak olan Büyük Erkekler Süper Lig’de heyecan 9 Aralık’ta başlıyor.

Federasyon Lokali’nde dün akşam kulüp temsilcilerinin de katılımı ile yapılan kura çekimi ile fikstür belirlendi. Buna göre sezonun açılış maçında son şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi ile Çetinkaya RA-25 Spor Salonu’nda mücadele edecek. Mücadele 9 Aralık’ta oynanacak.

Süper Lig’de yer alan 7 kulübün 5’inin temsilcisinin yer aldığı kura çekiminde Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü tüm ekiplere başarı dilerken, çekişmeli, heyecanlı ve fair-play çerçevesinde bir sezon olması temennisinde bulundu.

Çekilen kura sonucunda ilk devre fikstürü şu şekilde oluştu:

1.HAFTA

YDÜ-Çetinkaya

Koopspor-LAÜ

Soyerspor-GAÜ

2.HAFTA  

DAÜ-GAÜ

Çetinkaya-Soyerspor

LAÜ-YDÜ

3.HAFTA

Koopspor-DAÜ

GAÜ-Çetinkaya

Soyerspor-LAÜ

4.HAFTA

Koopspor-YDÜ

LAÜ-GAÜ

DAÜ-Çetinkaya

5.HAFTA

YDÜ-DAÜ

Çetinkaya-LAÜ

Soyerspor-Koopspor

6.HAFTA

YDÜ-Soyerspor

Koopspor-GAÜ

DAÜ-LAÜ

7.HAFTA

Çetinkaya-Koopspor

GAÜ-YDÜ

Soyerspor-DAÜ

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