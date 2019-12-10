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Potada lig başlıyor

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Potada lig başlıyor

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler Süper Ligi, bu akşam oynanacak maçla başlıyor.

Son şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Girne Amerikan Üniversitesi’ni (GAÜ) karşı karşıya getirecek mücadele YDÜ RA-25 Spor Salonu’nda oynanacak.

Saat 19.00’da başlayacak mücadelede Nusret Sırdar, Deniz Orhunöz ve Hatice Ersözlü hakem üçlüsü düdük çalacak.

6 takımın yer aldığı Süper Lig’de ilk haftanın programı şu şekilde:

11 Aralık Çarşamba      YDÜ-GAÜ          (YDÜ RA 25-19.00)

13 Aralık Cuma   Koopspor-LAÜ   (Atatürk S.S-19.00)

14 Aralık Cumartesi     Soyerspor-DAÜ  (Atatürk S.S-15.00)

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