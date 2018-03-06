Potada ilkokulların şampiyonları belli oldu

İlkokullar arası basketbol birinciliği dün oynanan final maçları ile tamamlanırken, basketbolun minik şampiyonları kızlarda Şht Hasan Cafer İlkokulu, erkeklerde ise TED Koleji oldular. Kızlarda Şht Hasan Cafer İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu’nu, erkeklerde ise müthiş çekişme sonunda TED Koleji, Dikmen İlkokulu’nu 2 sayı farkla 54 – 52 mağlup ederek şampiyon oldular.