banner107
8 0
Büyüleyici şıklık yarışı
Büyüleyici şıklık yarışı
57 0
Anlamlı turnuva tamamlandı
Anlamlı turnuva tamamlandı
162 0
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
146 0
10 0
11 0
Melekler tek sayı farkla mağlup
Melekler tek sayı farkla mağlup
24 0
Lefke galibiyete, Ocak mağlubiyete alıştı
Lefke galibiyete, Ocak mağlubiyete alıştı
43 0
banner82
banner147

Potada ilkokulların şampiyonları belli oldu

banner27

Potada ilkokulların şampiyonları belli oldu
banner137

İlkokullar arası basketbol birinciliği dün oynanan final maçları ile tamamlanırken, basketbolun minik şampiyonları kızlarda Şht Hasan Cafer İlkokulu, erkeklerde ise TED Koleji oldular. Kızlarda Şht Hasan Cafer İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu’nu, erkeklerde ise müthiş çekişme sonunda TED Koleji, Dikmen İlkokulu’nu 2 sayı farkla 54 – 52 mağlup ederek şampiyon oldular.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.