Potada ikinci maçlar oynandı

KKTCBF 2018 Cumhuriyet Kupası'nda 2. tur maçları dün akşam Güzelyurt'ta oynandı. Gecenin ilk maçında Koopspor - Lefke Avrupa Üniversitesi maçı oynandı. Maçı 85-60 kazanan Koopspor ilk finalist oldu. Gecenin ikinci maçında ise Yakın Doğu Üniversitesi - Göçmenköy İdman Yurdu ile karşılaştı. Rakibini 67-53 mağlup eden YDÜ, finalde Koopspor'un rakibi oldu.