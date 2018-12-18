banner237
Aya’dan yine motor sesleri yükselecek
Aya’dan yine motor sesleri yükselecek
9 0
Plastik atıkların pençesindeki canlılar
Plastik atıkların pençesindeki canlılar
14 0
Lefke Tarihi ve Kültürü Üzerine Araştırmalar” kitabı çıktı
Lefke Tarihi ve Kültürü Üzerine Araştırmalar” kitabı çıktı
37 0
Emirname için uzlaşı
Emirname için uzlaşı
27 0
"Kitap Olmadan Asla!"
20 0
2018'in Büyük Teknoloji Skandalları
2018'in Büyük Teknoloji Skandalları
16 0
Kuşlara yazık oluyor
Kuşlara yazık oluyor
112 0
GG hayata bağlandı
GG hayata bağlandı
73 0
banner82

Potada Göçmenköy ilk kez kazandı

banner27

banner210
Potada Göçmenköy ilk kez kazandı
banner215

Basketbol Büyük Erkekler Ligi'nde MTV UP Göçmenköy sezonun ilk galibiyetini Mağusa deplasmanında DAÜ'ye karşı 61 - 58'lik skorla kazandı. İlk devrede rakibine oranla daha üstün olan Göçmenköy, devreyi 38 - 20 önde tamamladı. DAÜ ikinci devreye saha etkilerken, son çeyrekte farkı, 3 sayıya kadar indirdi ama rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı. MTV UP Göçmenköy'de Franck 17, Kemal ve Sunday ise 11'er sayıyla oynadılar. DAÜ'de ise Akınji'denin 17, Uğur'un 13 sayısı galibiyete yeterli olmadı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.