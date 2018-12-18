Potada Göçmenköy ilk kez kazandı

Basketbol Büyük Erkekler Ligi'nde MTV UP Göçmenköy sezonun ilk galibiyetini Mağusa deplasmanında DAÜ'ye karşı 61 - 58'lik skorla kazandı. İlk devrede rakibine oranla daha üstün olan Göçmenköy, devreyi 38 - 20 önde tamamladı. DAÜ ikinci devreye saha etkilerken, son çeyrekte farkı, 3 sayıya kadar indirdi ama rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı. MTV UP Göçmenköy'de Franck 17, Kemal ve Sunday ise 11'er sayıyla oynadılar. DAÜ'de ise Akınji'denin 17, Uğur'un 13 sayısı galibiyete yeterli olmadı.