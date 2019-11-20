Potada final gecesi

Basketbol Cumhuriyet Kupası’nda Soyerspor’u eleyen YDÜ ile GAÜ’yü saf dışı bırakan Koopspor bu akşam final maçında karşılaşacaklar

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası’nda yarı final maçlarının ardından YDÜ ve Koopspor finale yükselen takımlar oldu.

Yarı final ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Soyerspor karşı karşıya gelirken, mücadeleyi 75-58 kazanan YDÜ finale yükselen ilk ekip olmuştu. İkinci maçta GAÜ ile Koopspor mücadele etti. Çekişmeli giden maçın ikinci devresinde kontrolü eline alan Koopspor mücadeleden 82-67 galip ayrılarak finalist olmuştu.

Kupada final bu akşam YDÜ RA-25 Spor Salonu’nda YDÜ ile Koopspor arasında oynanacak. Final maçı saat 19.00’da başlayacak ve BRT 2’den canlı olarak yayınlanacak.