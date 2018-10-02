Potada büyük kapışma

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe ile PTT Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, 10 kezle bu kupayı en fazla müzesine götüren takım olurken, Fenerbahçe 7 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray 2, Beşiktaş ise 1 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım durumunda bulunuyor.

Adını 2011-2012 sezonu başında Anadolu Efes olarak değiştiren lacivert-beyazlılar, 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında "Efes Pilsen" ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

Anadolu Efes, 2014-2015 sezonunda da finalde Pınar Karşıyaka'yı yenerek, 10. kupasını kazandı.

FENERBAHÇE'NİN 7 KUPASI VAR

Fenerbahçe, 7 kezle futbolun "3 büyükleri" arasında, bu kupada en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takım oldu.

Sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

Kupada 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında şampiyon olan Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda Efes Pilsen'i yenip, 13 yıl sonra kupayı 4. kez müzesine götürmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda ise Galatasaray Liv Hospital'ı 64-62 yenerek, 5. kupasını elde etti.

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunun Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Anadolu Efes'i 77-69 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip geçen sezon ise Banvit'i 75-64 yenerek tarihindeki 7. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırdı.

GALATASARAY'IN İKİ KUPASI VAR

Galatasaray, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda iki kez şampiyonluk yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 1984-1985 sezonunda ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 85-84 yenerek, kupayı alma başarısı gösterdi.

Galatasaray, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe Ülker'i iki uzatma sonunda 103-97 mağlup ederek, 26 yıllık bekleyişin ardından kupaya uzandı.

BEŞİKTAŞ'IN BİR ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş bir kez şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlılar, 2011-2012 sezonunda finalde Anadolu Efes'i 77-75 mağlup ederek, kupayı kazandı.

ÜLKERSPOR ÜST ÜSTE 5 KEZ KAZANDI

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez kazanan Ülkerspor, üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekti.

Kupanın 33 yıllık tarihinde ayrıca Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.