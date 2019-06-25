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Poliste basketbol heyecanı sürüyor

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Poliste basketbol heyecanı sürüyor
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Polis örgütünün kuruluşunun 55. yıldönümü ve polis haftası etkinlikleri çerçevesinde ikincisi düzenlenen Müdürlükler Arası Basketbol Turnuvası Necati Taşkın Spor Salonunda oynanan maçlarla devam ediyor.

Dokuz takımın mücadele ettiği turnuvada dün ikinci tur maçlarının oynanmasının ardından, 26 Haziran Çarşamba günü yarı final ve final maçlarının oynanması ile turnuva tamamlanacak.  

Turnuvada grup maçlarının tamamlanmasına ardından yarı finale yükselen, Güzelyurt Polis Müdürlüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü-1, Siyasi Polis Müdürlüğü ve Narkotik-Mali (Organize) takımları yarı final ve final maçlarını oynayacaklar.

A Grubu

1.  Güzelyurt

2.  Narkotik-Mali (Organize)

B Grubu

1.  LPM -1

2.  Siyasi

Bugün ilk maç               Güzelyurt - Siyasi

İkinci Maç            LPM -1    -  Narkotik-Mali (Organize)

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