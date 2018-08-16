banner107
Transferin kralı Halk Evi
Transferin kralı Halk Evi
64 0
“Yeni asgari ücretle insanca yaşam sürdürmek imkansız”
“Yeni asgari ücretle insanca yaşam sürdürmek imkansız”
24 0
Birinci Lig, Mağusa derbisiyle başlayacak
Birinci Lig, Mağusa derbisiyle başlayacak
21 0
“Bu başarı adanın başarısıdır”
“Bu başarı adanın başarısıdır”
66 0
Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot
Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot
32 0
“TL daha da güçlenecek”
“TL daha da güçlenecek”
42 0
TC Elçiliği’nden anlamlı yardım
TC Elçiliği’nden anlamlı yardım
35 0
“İşe beş gündür bisikletle gidiyorum”
“İşe beş gündür bisikletle gidiyorum”
127 0
banner82
banner147

Ön ligde, 7 takıma doğru

banner27

Ön ligde, 7 takıma doğru
banner137

Basketbol Federasyonu, Büyük Erkekler Ligi'nde sadece 4 takımın kalmasından sonra başlattığı çalışma sonrasında bir ön lig kurulması görüşü ön plana çıkmıştı.

Basketbol Federasyonu bünyesinde mevcut 4 takımın yanı sıra 3 takımın daha, yabancısız oynatılması planlanan ön lige katılma eğiliminde olduğu öğrenildi. Buna göre Doğu Akdeniz Üniversitesi, MGA ve ODTÜ KKTC'nin de katılma kararı almaları halinde ön ligin, Ekim - Aralık arasında 7 takımla oynatılması bekleniyor.

Ön lig sonrasında ise YDÜ, Koopspor, GAÜ ve LAÜ'nün katılımıyla, yabancıların bulunduğu kadrolarıyla mücadele edeceği ligin oynatılması planlanıyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.