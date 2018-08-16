Ön ligde, 7 takıma doğru

Basketbol Federasyonu, Büyük Erkekler Ligi'nde sadece 4 takımın kalmasından sonra başlattığı çalışma sonrasında bir ön lig kurulması görüşü ön plana çıkmıştı.

Basketbol Federasyonu bünyesinde mevcut 4 takımın yanı sıra 3 takımın daha, yabancısız oynatılması planlanan ön lige katılma eğiliminde olduğu öğrenildi. Buna göre Doğu Akdeniz Üniversitesi, MGA ve ODTÜ KKTC'nin de katılma kararı almaları halinde ön ligin, Ekim - Aralık arasında 7 takımla oynatılması bekleniyor.

Ön lig sonrasında ise YDÜ, Koopspor, GAÜ ve LAÜ'nün katılımıyla, yabancıların bulunduğu kadrolarıyla mücadele edeceği ligin oynatılması planlanıyor.