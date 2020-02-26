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Okullarda potanın kralı YDK

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Okullarda potanın kralı YDK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize dilen orta okullar arası basketbol birinciliği dün tamamlanırken, yıldız erkeklerde Yakın Doğu Koleji (YDK) şampiyon oldu.

Basketbol kızlar birinciliğinde Levent Koleji Spor Salonunda oynanan üçüncülük maçında TheAmericanCollege, TED’i, 56-46 mağlup ederek üçüncü olurken, TheAmericanCollege dördüncü oldu. Atatürk Spor Salonunda oynanan final maçında Türk Maarif Koleji’ni 69-25 mağlup eden Yakın Doğu Koleji şampiyon oldu. Türk Maarif Koleji ise ikinciliği elde etti.

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