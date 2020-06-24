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Obradovic, Fenerbahçe ile yollarını ayırdı

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Fenerbahçe Beko'da Obradovic dönemi sona erdi. Fenerbahçe, tecrübeli baş antrenörün 1 yıl boyunca takım çalıştırmama kararı aldığını duyurdu. Obradovic de ailesiyle birlikte hayatının en zor kararlarından birini aldığını söyledi

Obradovic, Fenerbahçe ile yollarını ayırdı

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 60 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyla daha önce bir araya gelindiği ve Sırp başantrenörün son kararını ailesiyle görüştükten sonra vereceği hatırlatıldı.

Açıklamada, Obradovic'in ailesiyle görüştükten sonra kararını kulübe bildirdiği aktarılarak, "Üzülerek belirtmek isteriz ki koçumuz bugün itibarıyla yanıtını kulübümüze iletmiş ve 1 yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır." denildi.

Fenerbahçe'ye 2013-2014 sezonunda katılan ZeljkoObradovic'in kararının saygıyla karşılanmak zorunda olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görev yaptığı süre boyunca başta 2017 yılında kazanılan THY Avrupa Ligi şampiyonluğu olmak üzere sayısız birçok başarının mimarı olarak kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran değerli koçumuz ZeljkoObradovic'in bizi üzen bu kararını saygıyla karşılamak durumundayız. Kazandığı başarılar ve bizlere yaşattığı tarifsiz mutluluklarla Fenerbahçemizin bir efsanesi olan ZeljkoObradovic, her daim ailemizin bir parçası olmaya devam edecektir."

OBRADOVİC’İN FENERBAHÇE KARİYERİ

Sırp antrenör, Fenerbahçe Beko ile  507 maça çıktı ve 382 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. 

Obradovic, Fenerbahçe'nin başında, Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde 5 defa Dörtlü Final görürken başarısı gösterirken bunların üçünde finale kaldı. Bir kez de bu önemli organizasyonda şampiyonluk sevinci yaşadı. 

Basketbol Süper Ligi'nde de 4 kez şampiyonluk yaşayan Obradovic, 3 Türkiye Kupası, 3 de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. 

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