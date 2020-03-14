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Nefes kesen yarışa zorunlu ara

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Basketbol Erkekler Ligi’nde genel klasmanın tamamlanmasına az bir zaman kala, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile zorunlu ara verildi

Nefes kesen yarışa zorunlu ara

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbol Erkekler Ligi’nde genel klasmanın tamamlanmasına az bir zaman kala zorunlu ara verildi.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile dünyadaki birçok yerde olduğu gibi ülkemizde de spor müsabakalarına ara verilmesi ile heyecan yarım kaldı. Liglerin kaderinin ne olacağı şimdilik bilinmezken, son oynanan maçların ardından YDÜ ve Koopspor’un zirvedeki ciddi çekişmesi söz konusuydu. Bu iki takım dışında play-off’a kalma mücadelesinde GAÜ ve Soyerspor’un önemli avantaja sahip olduğu gözlemleniyor. LAÜ ve DAÜ’nün ise gösterdikleri düşük performansla beklentileri karşılayamadığı gözlemlendi. North CyprusBasketball sitesinde yer alan rakamlara göre ligi domine eden oyuncuların istatistikleri ligin şifrelerini de göstermiş oluyor.

PUAN TABLOSU

TAKIM                         O       G       M      AS    YS    Av     P

1-Yakın Doğu Ün.        12     11     1       1020 735   285   23

2-Koopspor                  11     10     1       916   767   149   21

3-Girne Amerikan Ün.  11     6       5       781   761   20     17

4-Soyerspor                  11     4       7       696   713   -17    15

5-Lefke Avrupa Ün.      12     2       10     811   951   -140  14

6-Doğu Akdeniz Ün.     11     1       10     529   826   -297  12

VERİMLİLİK PUANI

Toplam

1- DarrylJ.Palmer         YDÜ          395,00       

2- LashardAnderson     YDÜ          276,00       

3- VukasinMandic        Koopspor   215,00       

4- Fırat Ceylan              Soyerspor  210,00       

5- IvanMiskovic            Koopspor (E)      188,00       

Ortalama

1-Darryl J.Palmer         YDÜ          32,92

2- LashardAnderson     YDÜ          30,67

3- IvanMiskovic            Koopspor (E)      26,86

4-Kwan A. Fore            Koopspor   23,25

5- VukasinMandic        Koopspor   21,50

SAYI LİDERLİĞİ

Toplam

1-Darryl J.Palmer         YDÜ          255  

2-Ömer Güner               LAÜ           229  

3-Lashard Anderson     YDÜ          223  

4-Kercem İnancı            Koopspor   189  

5-Vukasin Mandic        Koopspor   183  

Ortalama

1-Lashard Anderson     YDÜ          24,78

2-Kwan A. Fore            Koopspor   21,75

3-Darryl Palmer            YDÜ          21,25

4-Ömer Güner               LAÜ           19,08

5-Vukasın Mandıc        Koopspor   18,30

RİBAUND LİDERLİĞİ

Toplam

1 DarrylJ.Palmer YDÜ          177  

2-Fırat Ceylan               Soyerspor  157  

3-Akınjide Omısakin     DAÜ          105  

4-Erdem Tiryakioğlu     GAÜ                    102  

5-Ömer Güner               LAÜ           92    

Ortalama

1-Fırat Ceylan               Soyerspor  15,70

2-Darryl J.Palmer         YDÜ          14,75

3-Ivan Miskovic            Koopspor (E)      12,43

4-Erdem Tiryakioğlu     GAÜ          10,20

5-Akınjide Omısakin     DAÜ          9,55 

ASİST LİDERLİĞİ:

Toplam

1-Doğukan Demirman  LAÜ           64    

2-Vukasin Mandic        Koopspor   61    

3-Lashard Anderson     YDÜ          46    

4-Erdem Tiryakioğlu     GAÜ          36    

5-Mustafa Rıfkı             Soyerspor  35    

Ortalama

1-Vukasin Mandic        Koopspor   6,10 

2-Kwan A. Fore            Koopspor   5,50 

1-Doğukan Demirman  LAÜ           5,33 

3-Lashard Anderson     YDÜ          5,11 

5-Halil Kutruza             YDÜ          4,29 

BLOK

Toplam

1-Darryl J.Palmer         YDÜ          20    

2-Akinjide Omisakin     DAÜ          18    

3-Ivan Mıskovic            Koopspor (E)      17    

4-Alpay Şerbetçioğlu    Koopspor   11    

5-Mustafa Naimoğlu     GAÜ          10    

TOP ÇALMA

Toplam

1-Lashard Anderson     YDÜ          51    

2-Darryl J.Palmer         YDÜ          26    

3-Mustafa Rıfkı             Soyerspor  20    

4-Doğukan Demirman  LAÜ           19    

5-Kercem İnancı            Koopspor   18    

TOP KAYBI

Toplam

1-Erdem Tiryakioğlu     GAÜ          60    

2-Akınjıde Omisakin     DAÜ          53    

3-Doğukan Demirman  LAÜ           50    

4-Mustafa Rıfkı             Soyerspor  44    

5-Fırat Ceylan               Soyerspor  43    

SÜRE

Toplam

1-Ömer Güner               LAÜ           0917.24     

2-Darryl J.Palmer         YDÜ          0873.60     

3-Akınjide Omisakin     DAÜ          0765.18     

4-Arif Yılmabaşar         LAÜ           0742.46     

5-Doğukan Demirman  LAÜ           0734.18     

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