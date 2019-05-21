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Necipoğlu: Büyük gurur yaşattınız

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KKTC Fenerbahçeliler Derneği başkanı Gökhan Necipoğlu, Avrupa Şampiyonu olan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Takımı adına, Kıbrıslı Türk İbrahim Yavuz’a plaket verirken, Yavuz önderliğindeki takımın kendilerine büyük gurur yaşattığını söyledi

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Necipoğlu: Büyük gurur yaşattınız
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KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Avrupa Şampiyonu olan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Takımı adına, takım kaptanı Kıbrıslı Türk İbrahim Yavuz’u başarılarından dolayı kutladı. Fenerbahçe’nin gururu KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu’nun 3 numaralı kupası olan Euroleague 3’ü kazanarak şampiyon olan ve tüm Fenerbahçelilere büyük gurur yaşatan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Takımı’nı başarısından dolayı kutladı.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Gökhan Necipoğlu ile Genel Sekreter Burçin Aliusta ve bazı yönetim kurulu üyeleri takım kaptanı Kıbrıslı Türk İbrahim Yavuz’a Fenerbahçe’ye kazandırdıkları kupa için teşekkür etti, plaket verdi. Yavuz, “Maçlara çok iyi hazırlandık. Tüm Fenerbahçeliler gibi biz de çok gururlu ve heyecanlıyız” dedi. Necipoğlu da, Yavuz önderliğindeki takımı başarılarından dolayı kutlayarak “Bize büyük gurur yaşattınız.” dedi.

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