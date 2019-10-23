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NBA'in en çok kazananı yine LeBron James

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Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) en fazla kazanan oyuncusu, 92,4 milyon dolarlık geliriyle Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James oldu

NBA'in en çok kazananı yine LeBron James
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Forbes dergisinin maaş ve sponsor gelirlerini hesaba katarak hazırladığı listede, 2019-2020 sezonunun en çok kazanan NBA oyuncularına yer verildi.

LeBron James, 55 milyonu sponsorlardan olmak üzere 92,4 milyon dolarlık geliriyle üst üste 6. kez NBA'in en çok kazanan basketbolcuları listesinde zirvede yer aldı.

Sıralamada Golden StateWarriors'tanStephenCurry 85,2 milyon, BrooklynNets'tenKevinDurant 73,2 milyon dolarla James'i takip etti.

NBA'in en fazla kazanan 10 basketbolcusu şunlar:

1. LeBron James (Los Angeles Lakers): 92,4 milyon dolar

2. StephenCurry (Golden StateWarriors): 85,2 milyon

3. KevinDurant (BrooklynNets): 73,2 milyon

4. RussellWestbrook (Houston Rockets): 56,5 milyon

5. James Harden (Houston Rockets): 55,2 milyon

6. KyrieIrving (BrooklynNets): 51,7 milyon

7. KlayThompson (Golden StateWarriors): 47,7 milyon

8. Chris Paul (Oklahoma City Thunder): 46,5 milyon

9. GiannisAntetokounmpo (MilwaukeeBucks): 45,8 milyon

10. DamianLillard (PortlandTrailBlazers): 43,8 milyon

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