NBA'den corona virüs önlemi

Yeni başlayacak olan NBA sezonunda corona virüsü takip etmek için teknolojiden destek alınacak. NBA maçlarında oyuncuların corona virüs semptomları akıllı yüzükle takip edilecek

Corona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle ara verilen National Basketball Association (NBA) sezonu, temmuz ayında yeniden başlayacak.

Engadget'ta yer alan habere göre, NBA yönetimi corona virüs semptomlarının takibi için Oura akıllı yüzüklerinden faydalanacak.



Aynı habere göre, NBA oyuncularının söz konusu akıllı yüzükleri kullanması, isteğe bağlı olacak.



150 BİN KİŞİ KULLANIYOR



Oura Rings firmasının geliştirdiği akıllı yüzünü dünya genelinde 150 bine yakın kişi kullanıyor.



Spesifik olarak corona virüse yönelik geliştirilmeyen akıllı yüzük tek şarjla yedi gün boyunca çalışıyor.



LED sensörleri, vücut sıcaklığı sensörleri, ivmeölçer ve jiroskopa ev sahipliği yapan akıllı cihaz hem iOS hem de Android ile uyumlu olarak çalışıyor.