NBA'da dev düello başlıyor

Üst üste 4 yıl aynı takımların karşılaşacağı ilk Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finaline, Doğu Konferansı şampiyonu Cleveland Cavaliers 2'nci, Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors ise 6'ncı şampiyonluk için çıkacak

Kadrosunu Kevin Durant ile güçlendirdiği geçen sezon mutlu sona ulaşan Warriors ile LeBron James'in gayretine rağmen geçen yılın final serisini 4-1 kaybeden Cavaliers, 72'ncisi yapılacak NBA finalinde karşılaşacak.

2015 ve 2017 şampiyonu Warriors ile 2016 şampiyonu Cavaliers'ı karşı karşıya getirecek seri, aynı takımların arka arkaya 4 yıl karşılaştığı ilk NBA finali olarak kayıtlara geçecek.

Warriors ve Cavaliers, Boston Celtics, Los Angeles Lakers, Miami Heat'ten sonra art arda 4 kez finale çıkan takımlar olarak NBA tarihindeki yerlerini alacak.

Warriors-Cavaliers serisi ayrıca Kuzey Amerika'nın 4 büyük spor ligi olan NBA, MLB (beyzbol), NFL (Amerikan futbolu) ve NHL'in (buz hokeyi) tarihinde peş peşe 4. kez oynanan ilk final eşleşmesi olacak.

2018 NBA finali, yarın sabaha karşı TSİ 04.00'te başlayacak. Play-off'ların önceki turlarında olduğu gibi 2-2-1-1-1 formatında yapılacak final serisinde, 4 karşılaşmadan galip ayrılan takım, şampiyona verilen "Larry O'Brien Kupası"nı müzesine götürecek.

İlk 2 maç, saha avantajını elinde bulunduran Warriors'ın, sonraki 2 maç da Cavaliers'ın sahasında oynanacak. Seri 7 maça uzarsa son 3 maç sırasıyla Warriors, Cavaliers ve Warriors'ın evinde yapılacak.

- Normal sezondaki maçlarda Warriors üstün

Warriors, play-off'lardaki rakipleri San Antonio Spurs ve New Orleans Pelicans'ı 4-1, Houston Rockets'ı ise 4-3 yenerek adını finale yazdırdı.

Cavaliers ise final yolunda karşılaştığı Indiana Pacers'ı 4-3, Toronto Raptors'ı 4-0 ve Boston Celtics'i 4-3 ile geçti.

Takımlar normal sezonda 2 kez karşılaştı. İki maçı da Warriors kazandı. 25 Aralık 2017'deki mücadele 99-92, 15 Ocak'taki müsabaka ise 118-108 Warriors'ın üstünlüğüyle bitti.

Warriors'ın 108,5 sayı ortalaması, yüzde 47 şut isabetine karşılık Cavaliers bu karşılaşmalarda, 100 sayı ve yüzde 39 isabetle mücadele etti.