NBA All-Star şöleni başlıyor

68. NBA All-Star'da LeBron James ve Giannis Antetokounmpo'nun kaptanlığını yaptığı takımlar karşılaşacak. Milli basketbolcumuz Cedi Osman, yükselen yıldızlar maçında oynayacak

ABD'nin Charlotte kentinde düzenlenecek Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2019, bugün TSİ sabaha karşı başlayacak.

Basketbolseverler, NBA yıldızlarının parkeye çıktığı All-Star hafta sonu etkinliklerinde yükselen yıldızlar maçı, yetenek yarışmaları ve All-Star karşılaşmasının yanı sıra ünlüler müsabakasını da izleme fırsatı bulacak.

Charlotte Hornets'ın sahası Spectrum Center, ilk, Charlotte kenti ise 1991'den sonra bir kez daha NBA All-Star maçına ev sahipliği yapacak.

Dr. Mehmet Öz ünlüler maçında forma giyecek

Hafta sonunun ilk etkinliği, yarın TSİ 03.00'te başlayacak ünlüler maçı olacak. Eski basketbolcu Ray Allen, eski Amerikan futbolcusu Steve Smith, komedyen Amanda Seales, aktör Mike Colter, rap şarkıcısı Quavo gibi spor ve televizyon dünyasından tanınmış kişilerinin yanı sıra ABD'de yaşayan kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz de maçta forma giyecek.

Kadrolarında en az 3 çaylak ve en az 3 ikinci yıl oyuncusu bulunduran, 10'ar kişilik ABD karması ile dünya karmasının karşılaşacağı yükselen yıldızlar maçı ise aynı gün TSİ 05.00'te oynanacak.

Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, dünya karması adına sahaya çıkacak. Dünya karmasında Cedi'nin yanı sıra Ben Simmons (Philadelphia 76ers), OG Anunoby (Toronto Raptors), DeAndre Ayton (Phoenix Suns), Bogdan Bogdanovic (Sacramento Kings), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Shai Gilgeous-Alexander (Los Angeles Clippers), Rodions Kurucs (Brooklyn Nets), Lauri Markkanen (Chicago Bulls) ve Josh Okogie (Minnesota Timberwolves) yer alacak.

ABD karmasında ise Jarrett Allen (Brooklyn Nets), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Marvin Bagley, De'Aaron Fox (Sacramento Kings), John Collins, Trae Young (Atlanta Hawks), Jaren Jackson (Memphis Grizzlies), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Jayson Tatum (Boston Celtics) ve Kevin Knox (New York Knicks) bulunuyor.