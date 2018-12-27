banner237
Atatürk için koştular
Atatürk için koştular
11 0
Dünyanın en dehşet verici hapishanesi
Dünyanın en dehşet verici hapishanesi
11 0
Başbakan’a Dome baskısı
Başbakan’a Dome baskısı
52 0
Yola düşen sandalye zincirleme kazaya neden oldu
Yola düşen sandalye zincirleme kazaya neden oldu
81 0
2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri
2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri
24 0
Çangar, 2019’a da damga vuracak
Çangar, 2019’a da damga vuracak
119 0
TOSFED gecesine, KKTOK damgası
TOSFED gecesine, KKTOK damgası
24 0
Böyle duyarsızlık olmaz
Böyle duyarsızlık olmaz
37 0
banner82

Müthiş maç GAÜ'nün

banner27

banner210
Müthiş maç GAÜ'nün
banner215

Basketbol Büyük Erkekler Lig'in dün akşam Atatürk Spor Salonu'nda oynanan MTV - UP Göçmenköy - GAÜ maçı büyük çekişme içerisinde geçti. Kadri Alagöz'ün koçluğunu yaptığı GAÜ, ligin yeni ekibi MTV - UP Göçmenköy karşısında maçı 7 sayı farkla, 62-55 kazanarak, üçüncü maçında, ikinci galibiyetini aldı. Göçmenköy ise ikinci kez mağlubiyetle tanıştı.

Dün gece oynanan diğer liglerdeki maçlarda ise U18 Ligi'nde, Akdeniz Spor Birliği deplasmanda MGA'yı, 61-50, U14 Ligi'nde Soyerspor, TED'i, 60-35 mağlup etti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.