Müthiş maç GAÜ'nün

Basketbol Büyük Erkekler Lig'in dün akşam Atatürk Spor Salonu'nda oynanan MTV - UP Göçmenköy - GAÜ maçı büyük çekişme içerisinde geçti. Kadri Alagöz'ün koçluğunu yaptığı GAÜ, ligin yeni ekibi MTV - UP Göçmenköy karşısında maçı 7 sayı farkla, 62-55 kazanarak, üçüncü maçında, ikinci galibiyetini aldı. Göçmenköy ise ikinci kez mağlubiyetle tanıştı.

Dün gece oynanan diğer liglerdeki maçlarda ise U18 Ligi'nde, Akdeniz Spor Birliği deplasmanda MGA'yı, 61-50, U14 Ligi'nde Soyerspor, TED'i, 60-35 mağlup etti.