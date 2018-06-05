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Muhaymin, NBA draftına katılacak

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23 Nisan İlkokulu ve Akdeniz Spor Birliği alt yapısından yetişen Anadolu Efesli basketbolcu KKTC vatandaşı Muhaymin Mustafa, Muhaymin, NBA draftına katılacak

Muhaymin, NBA draftına katılacak
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Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 2018 draftına Türkiye'den 4 oyuncu katılacak. NBA'den yapılan açıklamaya göre, 2018 draftına katılmak için erken başvuruda bulunan 181'i kolejden, 55'i ise uluslararası takımlardan olmak üzere 236 oyuncunun ismi belirlendi.

Bandırma Kırmızı'dan Berke Atar, Erxhan Osmani, Anadolu Efes'ten KKTC vatandaşı Muhaymin Mustafa ve TOFAŞ'tan Berkan Durmaz drafta katılacak Türk oyuncular olacak.

Bu sene 22 Haziran'da gerçekleştirilecek NBA draftında birinci sıradan oyuncu seçimini Phoenix Suns yapacak.

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